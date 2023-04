Po losowaniu par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów wiele wskazywało na to, że losy awansu w dwumeczu Bayernu Monachium z Manchesterem City będą rozstrzygać się do ostatnich chwil. Tymczasem w pierwszym spotkaniu mistrzowie Anglii rozbili monachijczyków na własnym boisku aż 3-0 i są już niemal pewni awansu do półfinału Champions League. Takie rozstrzygnięcie stawia Bayern w beznadziejnej sytuacji przed rewanżem na Allianz Arena.

Skandaliczny wpis UEFA w relacji na żywo z meczu City – Bayern

Po tym spotkaniu w niemieckich mediach sporo uwagi poświęca się Thomasowi Tuchelowi, który zastąpił Juliana Nagelsmanna na stanowisku trenera Bayernu . Póki co 49-letni szkoleniowiec zalicza przeciętne wejście do drużyny mistrzów Niemiec. Dziennikarze piszą wprost o "drugim nokaucie", jakiego Bawarczycy doświadczyli pod wodzą nowego trenera, przypominając niedawną porażkę z Freiburgiem w ćwierćfinale Pucharu Niemiec .