Przed tygodniem Real Madryt wyeliminował PSG z Ligi Mistrzów w 1/8 finału po zwycięstwie 3-1 na Estadio Santiago Bernabeu.

Po zakończeniu spotkania miało dojść do szokujących scen. Jak opisywały media wściekły Nasser Al-Khelaifi oraz towarzyszący mu Leonardo opuścili lożę VIP, by zejść do pokoju sędziego. Pomylili jednak pomieszczenia i trafili do delegata Realu Madryt. Ten włączył kamerę, widząc zdenerwowanie przedstawicieli PSG, którzy w odpowiedzi mieli grozić mu śmiercią.

Liga Mistrzów. UEFA przyjrzy się zdarzeniom, do których doszło po meczu Real Madryt - PSG

Jak informuje "L'Equipe", UEFA wszczęła już postępowanie przeciw PSG oraz imiennie przeciwko Nasserowi Al-Khelaifiemu i Leonardo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawicielom paryskiego klubu grozi grzywna oraz kary zawieszenia.

