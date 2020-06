Sezon ligi Mistrzów zostanie wznowiony 5 sierpnia, a dokończony zostanie w 12 dni, począwszy od 12 sierpnia w Lizbonie, na stadionach Benfiki - Estadio da Luz oraz Sportingu - Jose Alvalade. Liga Europy swe mecze dogra na czterech arenach północnych Niemiec, z finałem w Kolonii, bądź Gelsenkirchen. Gdańsk na swój finał LE będzie musiał poczekać do czerwca przyszłego roku, podobnie jak Stambuł na finał Champions League. Takie decyzje podejmie dziś UEFA na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego - dowiedziała się Interia.

Wiadomo też, kiedy najlepsze zespoły z Polski przystąpią do rywalizacji o LM i LE.

Ponad 130 stron dokumentów związanych z dokończeniem rozgrywek w dobie pandemii koronawirusa UEFA rozesłała już kilka dni wcześniej do członków Komitetu Wykonawczego. Dziś na posiedzeniu za pośrednictwem internetowego systemu komunikacji tylko go zatwierdzi.

UEFA zrezygnuje w ten sposób z tradycyjnej formuły "mecz i rewanż", a rozstrzygać będzie jedna potyczka na neutralnym terenie, gdyż klubów portugalskich nie ma już w rywalizacji.

Podjęte zostaną też decyzje odnośnie rozgrywek LM i LE w nowym sezonie. Nowy mistrz Polski do walki o Ligę Mistrzów w sezonie 2020/2021 przystąpi w dniach 25-26 sierpnia. Będzie musiał wyeliminować czterech rywali, by się dostać do elitarnego grona. W tym roku w eliminacjach nie będzie rewanżów. Gospodarza meczu wyłoni losowanie, które nastąpi po wyłonieniu par rywalizacji.

W dniach 18-19 sierpnia do eliminacji w ramach Ligi Europy przystąpią wicemistrz Polski, trzecia drużyna w kraju i zdobywca Pucharu Polski. Czekają je również cztery rundy bez rewanżów, z losowym wyborem gospodarza.

Liga Mistrzów w sezonie 2019/2020 od fazy ćwierćfinału rozstrzygnie się na dwóch stadionach w Lizbonie. Najpierw jednak zostaną dokończone cztery rewanże 1/8 finałów, na pierwotnie planowanych arenach, tyle że bez udziału publiczności:

Manchester City - Real Madryt (2-1 po 1. meczu)

Juventus Turyn - Olympique Lyon (0-1)

Bayern Monachium - Chelsea (3-0)

FC Barcelona - SSC Napoli (1-1).

Powyższe mecze planowane są na 5-6 sierpnia.