Wszystkie mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europejskiej i w barażach do mistrzostw Europy, który miały odbyć się w czerwcu, zostały zawieszone "do odwołania", postanowiła UEFA, która obradowała w środę. To wszystko w związku z pandemią koronawirusa.

Zarówno Liga Mistrzów, jak i Liga Europejska były dopiero w fazie 1/8 finału.

Nie odbędą się też w czerwcu mecze towarzyskie reprezentacji, a także barażowe o awans do Euro 2020 i w kwalifikacjach kobiet do Euro 2021. Męski turniej zresztą już wcześniej został przeniesiony na przyszły rok.

Reprezentacja Polski miała zmierzyć się towarzysko 2 czerwca z Rosją w Warszawie i 9 czerwca z Islandią w Poznaniu. Europejska Unia Piłkarska planuje dłuższe terminy reprezentacyjne od września, żeby każda drużyna narodowa mogła rozegrać trzy zamiast dwóch spotkań (dwa mecze Ligi Narodów oraz jedno spotkanie towarzyskie).

Decyzje UEFA to wynik zorganizowanej dzisiaj wideokonferencji z sekretarzami generalnymi wszystkich 55 federacji członkowskich i zaleceniami grup roboczych utworzonych 17 marca przez Komitet Wykonawczy.

Oprócz wspomnianych wyżej rozgrywek przełożono także zaplanowane na kwiecień finały Ligi Mistrzów w futsalu oraz oraz odwołano młodzieżowe turnieje: mistrzostwa Europy do lat 17 zarówno kobiet jak i mężczyzn, a mistrzostwa Europy do lat 19, będące jednocześnie eliminacjami MŚ, zostały przełożone na późniejszy termin.

Natomiast "terminy związane ze wszystkimi rozgrywkami klubowymi UEFA 2020/2021 są przesunięte do odwołania, a w szczególności, w odniesieniu do procesu przyjmowania i rejestracji zawodników, UEFA wyznaczy nowe terminy w późniejszym czasie.

Aleksander Čeferin, prezes UEFA, powiedział w zeszłym tygodniu, że sezon będzie stracony, jeśli nie uda się wznowić rozgrywek przed końcem czerwca.