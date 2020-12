Finał pierwszej edycji Ligi Konferencji odbędzie się w Tiranie w 2022 r. Mistrz Polski Centralnej Ligi Juniorów Górnik Zabrze wystartuje w Młodzieżowej Lidze Mistrzów już w marcu - takie decyzje podjął dziś Komitet Wykonawczy UEFA dowiedziała się Interia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: Jestem z tego dumny. To jest praca wielu ludzi. Wideo INTERIA.TV

UEFA postanowiła dopuścić 64 zespoły do Youth Champions League. 32 oznaczone na niebiesko to będą młodzieżowe zespoły dorosłych ekip z Ligi Mistrzów, a kolejne 32 zielone to będą mistrzowie poszczególnych krajów. Właśnie wśród zielonych znajdzie się Górnik.



Schemat rozgrywek przewiduje rozegranie tylko po jednym meczu w każdej fazie, a zwycięzcy przechodzą do kolejnej rundy. Po dwóch rundach po 8 zespołów z grupy niebieskiej i zielonej trafi do fazy 1/8 finału, gdzie niebiescy będą rywalizować już z zielonymi, czyli teoretycznie słabszymi. W ten sposób zabrzanie będą musieli wygrać pięć meczów, jeśli chcą się dostać do wielkiego finału Youth Champions League. Szczegóły rywalizacji prezentujemy na poniższym schemacie.



Liga Konferencji to trzecie rozgrywki klubowe UEFA po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Z uwagi na niski ranking klubowy do rywalizacji w nich przystąpią zespoły z PKO Ekstraklasy, z miejsc 2. i 3. Tylko mistrz Polski zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Liga Europy już nie dla nas.

Reklama

W czerwcu 2022 r. Liga Konferencji rozegra swój finał w Tiranie.

Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował też o przyznaniu Euro 2023 U-21 dwóm krajom: Rumunii i Gruzji.

Kongres UEFA został przełożony z 2 marca na 20 kwietnia i odbędzie się w Nyonie. UEFA ma już dość zdalnych spotkań, kongres ma nadzieję przeprowadzić w tradycyjny sposób, a termin kwietniowy daje większe nadzieje na pokonanie pandemii.

Zdjęcie Schemat Młodzieżowej Ligi Mistrzów, jaka wystartuje już w marcu. Górnik Zabrze trafi do ścieżki zielonej / INTERIA.PL

Zdjęcie Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek i szef UEFA Aleksander Czeferin / AFP

MiBi