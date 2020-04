Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała, że przedwczesne zakończenie sezonu powinno być ostatecznością, ale nie oznacza automatycznej dyskwalifikacji z kolejnych edycji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Na wyłonienie zwycięzców tych rozgrywek w tym roku są dwa pomysły.

Dotychczas UEFA kategorycznie domagała się dokończenia rozgrywek najwyższych dywizji w kraju mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa. Gdy piłkarskie władze w Belgii jako pierwsze poważnie zaczęły zastanawiać się nad przedwczesnym zakończeniem sezonu, zagroziła tamtejszym klubom dyskwalifikacją z europejskich pucharów.

Jednak raporty przedstawione przez przedstawicieli belgijskiego i szkockiego futbolu, a także najnowsze wydarzenia - w tym odwołanie przez rząd Holandii wszystkich meczów profesjonalnych lig, nawet bez publiczności, do 1 września - skłoniły europejską centralę do złagodzenia stanowiska. Po czwartkowej telekonferencji Komitetu Wykonawczego wydano komunikat, w którym szczegółowo opisano, w jakich okolicznościach klubom nie grozi wykluczenie z Champions League i Europa League mimo niedokończenia sezonu.



W przypadku braku możliwości wznowienia rozgrywek problemem jest wyłonienie mistrzów krajów, spadkowiczów oraz drużyn, które zakwalifikują się do LM i LE w sezonie 2020/21. UEFA poinformowała, że w takich przypadkach decyzje mają podjąć narodowe federacje piłkarskie, ale w oparciu o zalecenia UEFA.



"Zalecenia oddają podstawową zasadę, że rozstrzygnięcie o dopuszczeniu do klubowych rozgrywek UEFA powinno zawsze przebiegać w oparciu o wyniki sportowe" - podkreślono.



Przypomniano, że federacje członkowskie muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby sezon udało się dokończyć. Pod uwagę należy wziąć nawet rywalizację w innym formacie, jeśli wznowienie rozgrywek w ich oryginalnym kształcie nie będzie możliwe.



"Jednak UEFA podkreśla, że zdrowie zawodników, kibiców i wszystkich związanych z futbolem, a także zdrowie publiczne, muszą pozostać priorytetem" - dodano.



Wymieniono dwa powody, które uznano za wystarczające, aby przedwcześnie zakończyć rozgrywki: wprowadzanie oficjalnego zakazu organizacji meczów przez rządy krajów (przypadek Holandii) oraz ponoszenie zbyt dużych strat ekonomicznych przez władze lig i kluby przy podjęciu próby rozegrania pozostałych spotkań.



UEFA zastrzegła sobie prawo do odrzucenia decyzji narodowych federacji i niedopuszczenia wskazanych klubów do europejskich pucharów, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki. Oprócz wymienionych, chodzi także m.in. o obiektywizm, transparentność i brak dyskryminacji przy wyborze potencjalnych uczestników LM i LE przez narodowe federacje.



W czwartek dyskutowano także nad wznowieniem rywalizacji w LM i LE w obecnym sezonie. Rozpatrywane są dwa warianty: europejskie puchary będą rozgrywane albo jednocześnie z krajowymi ligami, albo po ich zakończeniu w sierpniu.



W mediach spekulowano, że finał LE miałby się odbyć w Gdańsku 27 sierpnia, a LM - dwa dni później w Stambule. UEFA nie potwierdziła tych doniesień.



Przed wstrzymaniem rozgrywek w Champions League wyłoniono czterech z ośmiu ćwierćfinalistów (Paris Saint-Germain, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo i RB Lipsk), natomiast w Lidze Europy odbyło się sześć spotkań 1/8 finału, ale ani jedno rewanżowe.

