UEFA bezwzględna dla Atletico przed meczem LM. Na stadion nie wejdzie 5000 ludzi

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów ekipa z Madrytu uległa na wyjeździe Manchesterowi City 0-1. Losy awansu pozostają więc otwarte. Tyle że Atletico otrzymało bolesny cios dwa dni przed planowanym rewanżem.

W poniedziałek wieczorem UEFA ogłosiła, że zamyka część stadionu Wanda Metropolitano. Powodem jest "dyskryminujące zachowanie" fanów z Półwyspu Iberyjskiego na Etihad Stadium.

Nie sprecyzowano dokładnie, o jakie czyny zabronione chodzi. Wiele tłumaczy jednak kolejny nakaz europejskiej centrali. Podczas środowej potyczki na obiekcie musi zostać umieszczony baner z napisem "NoToRacism" z logo UEFA.

Hiszpańskie media przypuszczają, że sankcje związane są z faszystowskimi gestami, które w trakcie meczu z MC zaobserwowano na trybunie zajmowanej przez sympatyków "Los Colchoneros".

Przed rewanżem do zamknięcia przeznaczony został stadionowy sektor, który może pomieścić 5000 kibiców. To spory kłopot dla Atletico. Wanda Metropolitano słynie z żywiołowego dopingu fanów. To miał być jeden z czynników zwiększających szanse madryckiego zespołu do półfinału Champions League.

