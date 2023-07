Uczestnicy fazy grupowej Ligi Mistrzów byli w opałach już na tym etapie

Gheorghe Hagi jest bowiem trenerem rumuńskiego zespołu Farul Konstanca , do którego ma sentyment, ponieważ tam zaczęła się jego kariera jeszcze w 1982 roku. Potem Hagi został jednym z najlepszych piłkarzy świata, gwiazdą FC Barcelona , a pod jego wodzą Rumunia odnosiła spore sukcesy w latach dziewięćdziesiątych. W 1994 roku doszła do ćwierćfinału mistrzostw świata po wyeliminowaniu Argentyny i bardzo mocnej wtedy Kolumbii .

Gwiazda rumuńskiego futbolu jako trener Farulu Konstanca przygotowywał zespół do walki w Lidze Mistrzów w Polsce, na obozie w Opalenicy. Wyniki były fatalne i Gheorghe Hagi mógł się tylko załamać. Nie napawało to optymizmem przed meczem z Sheriffem Tyraspol w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów. Wszak Sheriff to niedawny uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której ograł nawet Real Madryt.