Tym razem zachwytów nie było. Duńczycy ocenili występ Grabary. Jednoznacznie

Grabara miał szansę pokazać swoje umiejętności na tle jednego z najlepszych klubów na świecie. W drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów bowiem do Kopenhagi przyjechał Bayern Monachium , który od bardzo dawna nie przegrał meczu grupowego w tych rozgrywkach. Ostatecznie pojedynek zakończył się wynikiem 2:1 dla gości, a Grabara wybitnie nie pomógł.

Kamil Grabara nie pomógł z Bayernem. Duńczycy zgodni

Dziennikarze oceniający występy zawodników Kopenhagi dla portalu "Bold.dk" wystawili Grabarze piątkę w dziesięciostopniowej skali . "Grabara mógł dostać pierwsze doświadczenie w meczu z Bayernem. Jednak zaskakująco mało pracy miał przed przerwą. W drugiej połowie nie poradził sobie ze strzałami Musiali i Tela, ale naprawdę nie można go za to winić" - napisano w uzasadnieniu.

W samym środku swoich ocen miejsce dla Grabary znaleźli także eksperci "Tipsbladet", którzy wystawili naszemu bramkarzowi trójkę w sześciostopniowej skali. "To był dla niego test, bo już niedługo będzie grał przeciwko Bayernowi w Bundeslidze. Grabara spisał się całkiem nieźle. Obronił to, co musiał obronić. Przy obu bramkach nie mógł nic zrobić" - czytamy w uzasadnieniu takiej noty.