Turek przemówił z Zabrza i się zaczęło. Polacy są wściekli. To było kłamstwo

Mamy dopiero końcówkę lipca, a kto wie czy właśnie teraz jednego z najważniejszych meczów sezonu nie rozgrywa już Górnik Zabrze. Klub Lukasa Podolskiego tydzień temu postawił się gigantowi ze Stambułu i teraz po cichu marzy o sprawieniu wielkiej sensacji, czyli wyeliminowaniu Fenerbahce. Dziennikarze znad Bosforu są jednak strasznie pewni siebie. Należy do nich między innymi Ahmet Konanc.

Przedstawiciel "RadyoGol" jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wywołał dosyć spore napięcie za sprawą serii filmików z województwa śląskiego. Wszystkie regularnie trafiają na platformę X. Ten najbardziej oburzający przedstawia scenę sprzed ośrodka treningowego Górnika. Turek chwali się na nagraniu urwaną klamką z jednej z bram. Dodatkowo podał on błędną informację dotyczącą liczby boisk jakimi dysponują wicemistrzowie naszego kraju.

"To nie jest drużyna o bardzo silnej sytuacji finansowej. (…) Klamka od drzwi przed chwilą pękła, kiedy wchodził piłkarz. Przykręcę ją, żeby nie było problemu... Z takim właśnie klubem zagra Fenerbahce..." - zacytowało żurnalistę konto "Transfery Piłkarskie" w serwisie X. Polacy zareagowali natychmiastowo. Nie wytrzymał zwłaszcza Marcin Ziach piszący dla portalu "Roosevelta81.pl". Od razu zdementował on słowa dziennikarza znad Bosforu.

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"Pokazana przez ciebie mała bramka jest zamknięta, ponieważ główna brama jest otwarta. Pokazany przez ciebie teren treningowy to tylko jeden z trzech boisk; pozostałe dwa znajdują się tuż obok niego. Musiałeś je widzieć i świadomie kłamiesz, co jest jeszcze bardziej obrzydliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sam nazywasz siebie dziennikarzem" - napisał. Na tym się nie skończyło. Pracownik "RadyoGol" zaniżył następnie pojemność obiektu Górnika.

"Atmosfera na stadionie będzie nie dla 28 000, a dla 25 000 osób" - ogłosił Turek, zwracając uwagę na remont. I znów zripostował go wspomniany Marcin Ziach. "Na meczu będzie ponad 28 tysięcy kibiców. Trzy tysiące miejsc w strefie VIP zwiększy pojemność stadionu do 31 tysięcy osób" - wytknął kolejny błąd Polak. "Fake info" - piszą dodatkowo inni internauci znad Wisły. Zapewne to nie koniec zamieszania. Początek potyczki zaplanowano na godzinę 20:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.





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