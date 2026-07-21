Turcy zakpili z Podolskiego. Bezlitosna odpowiedź, tak potraktował Fenerbahce

Górnik Zabrze po bardzo dorbym poprzednim sezonie i zdobyciu wicemistrzostwa Polski, chciałby z przytupem wejść w nową erę klubu, pod rządami Lukasa Podolskiego i od razu zagrać w Lidze Mistrzów. To jednak będzie wymagało dużo wysiłku.

Już w drugiej rundzie eliminacji Champions League Górnik trafił na tureckie Fenerbahce, które oczywiście jest faworytem w starciu z wicemistrzami Polski. Dodatkowym, o ile nie największym "smaczkiem" w tej batalii jest oczywiście przeszłość Lukasa Podolskiego w Turcji.

W 2015 roku "Poldi" dołączył do jednego z największych rywali "Zółtych kanarków", czyli Galatasaray, a później miał jeszcze okazję grać dla Antalyaspor (2020-2021). Przed rokiem miał okazję rozpalić internet pokazując, jakie ma pojdeście do barw Fenerbahce.

Podczas zgrupowania Górnika w tureckim Belek, zimą ubiełgego roku, tureccy barberzy zaproszeni do hotelu, a którym zatrzymał się klub, postanowili zażartować sobie z Podolskiego i do peleryny fryzjerskiej doczepiona została koszulka Fenerbahce. Gdy tylko "Poldi" ujrzał trykot wielkiego rywala, od razu zwinął pelerynę i rzucił nią o ziemię, kierując kilka uwag w kierunku barbera. Nagranie z tej sytuacji błyskawicznie stało się viralem w mediach społecznościowych, zyskując kilka milionów odsłon.

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Starcie w Stambule z pewnością będzie niezwykle emocjonujące, a sam Podolski może odegrać kluczową rolę w podgrzewaniu atmosfery. Właściciel Górnika przez lata gry w Turcji opanował tamtejszy język, przez co nie ma on żadnych problemów z komunikacją po turecku i z pewnością może to wykorzystać podczas meczu rozgrywanym na Şükrü Saracoğlu Stadyumu, jak i przy Rooseveleta 81 w Zabrzu.

Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem Zabrze odbędzie się we wtorek, 21 lipca. Początek meczu o godzinie 20:00. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Lukas Podolski IMAGO / Christoph Hardt East News

Lukas Podolski Grzegorz Wajda/Reporter East News





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