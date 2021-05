Tuchel zostanie w Chelsea na dłużej. "Nie jestem pewien, może już mam ten kontrakt"

Liga Mistrzów

Thomas Tuchel jest bardzo bliski przedłużenia kontraktu z Chelsea - informuje "The Guardian". Niemiecki szkoleniowiec miałby zostać w Londynie co najmniej do 2023, z opcją przedłużenia umowy.

