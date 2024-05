Tuchel się nie hamował po meczu z Realem. Gwiazda Bayernu w ogniu krytyki

Thomas Tuchel wprost o Kimie Min-jae: Był zbyt chciwy

Liga Mistrzów. Kiedy rewanżowe starcie Real Madryt - Bayern Monachium?

W środę 1 maja z kolei do akcji ruszą dwaj pozostali półfinaliści Ligi Mistrzów - Borussia Dortmund oraz Paris Saint-Germain, a więc zespoły, które wcześniej wyeliminowały odpowiednio Atletico Madryt i FC Barcelona. Na telewizyjną relację na żywo z ich spotkania zapraszamy do Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go, z kolei na relację tekstową zapraszamy do Interii Sport - link do niej poniżej.