Mieszkańcy okolic Neapolu opuszczają domy w popłochu

Wydarzenia do jakich doszło w ostatnich dniach w okolicach Neapolu rzucają cień wątpliwości na to, czy rozgrywanie meczu Napoli - Real Madryt jest bezpieczne. Niedaleko centrum miasta doszło do dwóch wstrząsów sejsmicznych , które mocno odczuli tamtejsi mieszkańcy.

Zaledwie kilka dni wcześniej, 27 września w obrębie Pól Flegrejskich doszło do jeszcze silniejszego wstrząsu. Miał on magnitudę aż 4.2. To największe trzęsienie ziemi w okolicach Neapolu od 40 lat. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów kibiców obu drużyn, którzy są mocno zaniepokojeni i martwią się o zdrowie zawodników, którzy we wtorek o godzinie 21:00 mają wybiec na murawę Stadio Diego Armando Maradony przy akompaniamencie hymnu Ligi Mistrzów.