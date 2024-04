Trzęsienie ziemi w City. Odpadli z Realem, a teraz takie doniesienia o Guardioli

Emocje związane z odpadnięciem z Ligi Mistrzów w Manchesterze City z pewnością jeszcze nie opadły. Piłkarze Pepa Guardioli niemal przez całe spotkanie byli stroną dominującą nad Real Madryt i powinni zamknąć losy dwumeczu w ciągu podstawowych 90. minut. Tak się jednak nie stało. Dogrywka również nie wyłoniła zwycięzcy, a stało się to dopiero w rzutach karnych . Po nich na Etihad Stadium zapanował wielki zawód. Teraz "Obywatelom" zostaje walka o tytuł mistrzów Anglii oraz krajowy Puchar. Natomiast hiszpańskie media donoszą, w klubie może niedługo dojść do wielkiego trzęsienia ziemi, związanego m.in. z rozstaniem z obecnym menedżerem.

Media: Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Jest już potencjalny następca

Hiszpańskie Relevo twierdzi, że Pep Guardiola nie przedłuży obecnego kontraktu z Manchesterem City . Umowa Hiszpana wiąże go z angielskim klubem do czerwca 2025 roku. Jego decyzja ma jednak nie być związana ze środową porażką z Realem.

Zdaniem źródła 53-latek planuje powrót do ojczyzny. Głównym powodem takiego postanowienia mają być względy rodzinne. Przez wiele lat mieszkał on z dala od części rodziny, co ma coraz bardziej na niego wpływać. Ponadto Guardiola czuje się ponoć coraz bardziej zmęczony psychicznie, o czym mają już wiedzieć w klubie. Z tego powodu włodarze "Obywateli" rzekomo szykują już przyszłość bez swojego obecnego menedżera.