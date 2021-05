Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City w finale Ligi Mistrzów sezonu 2020/21. To ósmy finał tych rozgrywek z udziałem klubów z tego samego kraju, a trzeci angielski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Chelsea - Real Madryt 2-0 - SKRÓT (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Reklama

Do pierwszego angielskiego finału doszło w 2008 roku, kiedy rywalem "The Blues" był Manchester United. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a "Czerwone Diabły" zwyciężyły dopiero po rzutach karnych 6-5.

Reklama

W 2019 roku spotkały się ze sobą Liverpool FC i Tottenham Hotspur. "The Reds" wygrali 2-0.



29 maja w Stambule dojdzie więc do trzeciej angielskiej konfrontacji w Lidze Mistrzów. Tylko hiszpańskie kluby mogą pochwalić się tyloma wewnątrzkrajowymi finałami tych rozgrywek.



Liga Mistrzów. Tuchel w finale z Chelsea rok po finale z PSG

Chelsea do finału doprowadził Thomas Tuchel. Niemiec został pierwszym szkoleniowcem w historii Ligi Mistrzów, który dochodził do finału rok po roku z dwoma różnymi klubami. W zeszłym sezonie Tuchel grał w finale z PSG, przegrywając z Bayernem Monachium 0-1.



Co ciekawe "The Blues" sześć z ostatnich siedmiu finałów europejskich pucharów od 1998 roku, w tym trzy Ligi Mistrzów, wywalczyli zwalniając w trakcie sezonu trenerów. Jedynym wyjątkiem był Maurizio Sarri, który przeszedł całą drogę z Chelsea do finału Ligi Europy 2018/19.

Zdjęcie Thiago Silva (klęczy) i Andreas Christensen z Chelsea / Adam Davy / Getty Images

Pawo