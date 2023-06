PZPN komentuje sprawę Marciniaka

Przypomnijmy: zarzutem stawianym wobec Marciniaka jest udział w konferencji, której twarzą jest kontrowersyjny polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen. To właśnie jego poglądy stały się powodem zgłoszenia do UEFA przez stowarzyszenie "Nigdy Więcej" faktu uczestnictwa Marciniaka.



O komentarz do zamieszania poprosiliśmy rzecznika prasowego PZPN, Jakuba Kwiatkowskiego.



- W piątek rano rozmawiałem z Marciniakiem. Nasz sędzia poinformował mnie, że współpracuje z zewnętrzną agencją, która koordynuje jego działania marketingowe, udziały w różnych konferencjach. To jedyny podmiot, z którym w tej przestrzeni Szymon współpracuje. Kilka dni temu właśnie z tej agencji otrzymał zaproszenie do udziału w konferencji biznesowej "Everest", która odbyła się w Katowicach. Przyjął to zaproszenie, zaprezentował tam 45-minutową prezentację o motywacji i bezpośrednio po niej pojechał do Warszawy na Galę Ekstraklasy, na której zresztą się z nim widziałem - powiedział Interii Sport Jakub Kwiatkowski.