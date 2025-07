Jeśli powyższym drużynom nie powinie się noga w drugiej rundzie, to przed podopiecznymi Nielsa Frederiksena niezwykle trudne wyzwanie. Zdaniem ekspertów najlepszym - jeśli w ogóle o takim można mówić - rywalem byłby mistrz Węgier, czyli Ferencvaros. Wylosowanie i później pokonanie tego przeciwnika sprawiłoby, że droga do raju zwanego Ligą Mistrzów otworzyłaby się bardzo szeroko. Otóż po ewentualnym pokonaniu węgierskiej drużyny Kolejorz przejąłby rozstawienie w czwartej, decydującej rundzie eliminacji. Do tego jest jednak bardzo daleka droga. Lechici muszą się skupić na najbliższym rywalu. Tym bardziej, że już na starcie sezonu mają problemy kadrowe. O najczarniejszym scenariuszu nikt nie chce w stolicy Wielkopolski myśleć. Jeśli poznaniacy przegraliby dwumecz z Breidablikiem to "spadną" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy.