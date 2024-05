Trenerzy odkryli karty. Znamy składy na mecz Borussia Dortmund - PSG

Nie ulega wątpliwości, że największą ambicją katarskich właścicieli Paris Saint-Germain jest sięgnięcie po Ligę Mistrzów. Do tej pory ta sztuka nigdy nie udała się mistrzom Francji, choć w 2020 roku byli blisko. Musieli jednak wówczas uznać wyższość Bayernu Monachium. Teraz przed mistrzami Ligue 1 pierwszy pojedynek z Borussią Dortmund . I niezależnie od tego, co powiedział na konferencji prasowej Luis Enrique, goście są w tym starciu faworytem.

Bayern i Real Madryt zgotowały widowisko. Czy druga para im dorówna?

Liga Mistrzów weszła w absolutnie kluczową fazę. W grze pozostały już tylko cztery zespoły. We wtorek zawodnicy Bayernu Monachium i Realu Madryt stanęli na wysokości zadania. Remis 2:2 na Allianz Arena był pełen pięknych akcji, bramek i intensywności. Drugą parę stanowią Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. Po stronie gospodarzy stoi historia, zaś za gośćmi przemawia forma i jakość piłkarska. Niebawem przekonamy się, czy to wystarczy, by środowy pojedynek dorównał atrakcyjnością wtorkowemu.