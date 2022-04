Trenerski geniusz przesądzi o wyniku półfinału LM? Tylko on ma "receptę" na Real!

Były trener Bayernu Monachium i Barcelony, obecnie trenujący "Obywateli", z racji wieloletniej pracy w Hiszpanii miał wielokrotnie okazję mierzyć się z "Los Blancos". Guardiola stery "Dumy Katalonii" przejął w 2008 roku.

Pierwsze spotkanie Guardioli-trenera przeciwko Realowi miało miejsce 12 grudnia 2008 roku. Tamte "Gran Derbi" wygrała Barcelona 2-0. Drugi mecz także poszedł po myśli "Blaugrany" i to jeszcze wyraźniej, 6-2 i to na Santiago Bernabeu w maju 2009 roku.

Guardiola kontra Real Data Rozgrywki Rezultat 18 grudnia 2008 LaLiga Barcelona - Real 2-0 2 maja 2009 LaLiga Real - Barcelona 2-6 29 listopada 2009 LaLiga Barcelona - Real 1-0 10 kwietnia 2010 LaLiga Real - Barcelona 0-2 29 listopada 2010 LaLiga Barcelona - Real 5-0 16 kwietnia 2011 LaLiga Real - Barcelona 1-1 20 kwietnia 2011 Copa del Rey (finał) Barcelona - Real 0-1 27 kwietnia 2011 Liga Mistrzów (półfinał) Real - Barcelona 0-2 3 maja 2011 Liga Mistrzów (półfinał - rewanż) Barcelona - Real 1-1 14 sierpnia 2011 Superpuchar Hiszpanii Real - Barcelona 2-2 17 sierpnia 2011 Superpuchar Hiszpanii (rewanż) Barcelona - Real 3-2 10 grudnia 2011 LaLiga Real - Barcelona 1-3 18 stycznia 2012 Copa del Rey (ćwierćfinał) Real - Barcelona 1-2 25 stycznia 2012 Copa del Rey (ćwierćfinał - rewanż) Barcelona - Real 2-2 21 kwietnia 2012 LaLiga Barcelona - Real 1-2 23 kwietnia 2014 Liga Mistrzów (półfinał) Real - Bayern 1-0 29 kwietnia 2014 Liga Mistrzów (półfinał - rewanż) Bayern - Real 0-4 26 lutego 2020 Liga Mistrzów (1/16 finału) Real - Man City 1-2 7 sierpnia 2020 Liga Mistrzów (1/16 finału - rewanż) Man City - Real 2-1

Początkowo pomysły Guardioli przeciwko Realowi za każdym razem przynosiły mu sukcesu. Pierwszych pięć meczów to pięć zwycięstw, a łączny bilans starć Barcelony z ery Guardioli przeciwko ekipie z Madrytu to... tylko dwie porażki w 15 spotkaniach.

Jedno z tych niepowodzeń, to było ostatnie "El Clasico" dla Guardioli. W kwietniu 2012 roku wziął udział w porażce FCB z Realem 1-2. Jak się okazało, był to początek najgorsze w karierze serii Guardioli przeciwko "Królewskim".

Dwa kolejne mecze, już jako szef sztabu szkoleniowego Bayernu Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie... także przegrał. "Los Blancos" pokonali monachijczyków w półfinale Ligi Mistrzów 1-0 i 4-0, kończąc z teorią nieomylności Guardioli w tej konfrontacji.

Na okazję do rewanżu Guardiola musiał czekać kilka dobrych lat, a po drodze zmienić klub. Już jako szkoleniowiec Manchesteru City trafił na Real w 1/16 finału "Champions League" i wyeliminował go wygrywając oba spotkania z "The Citizens" 2-1 i 2-1.

Ogólny bilans 51-latka w starciu z czasem mniej, czasem bardziej, ale jednak zawsze potężnym rywalem, jest imponujący. To przeważające 11 zwycięstw, a także cztery remisy i tylko cztery porażki. Wskazuje to na spory kunszt taktyczny i umiejętność dobrego diagnozowania słabych i mocnych stron rywala.

- Przegrywałem i wygrywałem z Realem Madryt. W futbolu gracz setki razy przeciwko tym samym przeciwnikom, zwyciężasz i doznajesz porażek. To normalne. Można ich pokonać tylko jeszcze większym talentem, niż sami mają do dyspozycji. To wszystko zależy od graczy, ja nie jestem tu szczególnie istotny - twierdzi skromnie Hiszpan.