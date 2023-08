Trener rywali Rakowa nie gryzie się w język. Oberwało się Polakom

Trener Arisu wbija szpilkę w polskie media. "Witamy w Limassol"

W międzyczasie Raków złapał małą zadyszkę w drodze po obronę tytułu mistrzów Polski. Najpierw na własnym stadionie zremisował 2:2 z Wartą Poznań, musząc dwukrotnie gonić wynik, a w miniony weekend po bardzo słabym w swoim wykonaniu spotkaniu przegrał 1:2 z Piastem Gliwice. Szwarga zachowywał jednak spokój. " Te zespoły sprawiały nam kłopoty także w poprzednich rozgrywkach. Teraz też dobrze się przygotowały do spotkań z nami. Awans do następnej rundy Ligi Mistrzów jest tak ważny dla całego klubu, że te ligowe niepowodzenia nie mają wpływu na to wydarzy się w rewanżu z Arisem" - stwierdził.