Trener rywala Barcelony wysłał mocną wiadomość. Chodzi o jego zespół

Co prawda do pierwszego spotkania ćwierćfinałowego w Lidze Mistrzów pomiędzy Barceloną a PSG został jeszcze prawie tydzień, ale emocje już rosną. Do tego meczu odniósł się właśnie Luis Enrique, trener mistrzów Francji, który prowadził przecież też "Dumę Katalonii", więc to dla niego szczególny pojedynek. Hiszpański szkoleniowiec zwrócił też uwagę swoich podopiecznych na jedną ważną rzecz, którą muszą zrobić przed tym bojem.