Trener Rakowa nie jest hazardzistą. „Ta zaliczka to niewiele"

Dawid Szwarga: Jestem daleki od tego, by powiedzieć, że ta zaliczka nam wystarczy

- Zmiennicy pokazali jak, są istotną częścią zespołu. Często w meczach będzie ważniejsze, kto kończy mecz, a nie kto zaczynał - uważa szkoleniowiec. - Jesteśmy dopiero w przerwie dwumeczu i jeden gol zaliczki to niewiele. Mam nadzieję, że to okaże się kluczowe, ale jestem daleko od tego, by powiedzieć, że to nam wystarczy.