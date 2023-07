Trener Rakowa chce zatrzymać bohatera. To musi być oferta nie do odrzucenia

W pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów Raków Częstochowa z trudem pokonał Florę Tallin 1-0. To spotkanie było też debiutem Dawida Szwargi, który na stanowisku trenera zastąpił Marka Papszuna. - Potwierdziło się to, co mówiłem przed meczem, że Flora to wymagający rywal. Po pierwszej połowie dwumeczu to jednak my jesteśmy bliżej awansu - podkreślił szkoleniowiec.