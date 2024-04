Czy to jest ten sezon? Dla Katarczyków znaczenie ma tylko jeden puchar

Fundusz Qatar Sports Investments przejął większość udziałów w PSG w 2011 roku. Od samego początku z rozmachem wydawali ogromne kwoty na transfery i zatrudniali największe trenerskie nazwiska. Jednym z celów było zdominowanie ligi francuskiej, co udało się praktycznie z marszu. Prawdziwym pragnieniem Katarczyków było jednak sięgnięcie po prymat w Europie. Jak się jednak okazało, triumfowanie w Lidze Mistrzów to zupełnie inna skala wyzwania. Do tej pory mistrzom Ligue 1 ani razu nie udało się sięgnąć po "uszaty" puchar. Najbliżej byli w 2020 roku, gdy w finale musieli uznać wyższość Bayernu Monachium. Ubiegłego lata Nasser Al-Khelaifi zatrudnił Luisa Enrique w jednym celu - by podczas ostatniego roku Kyliana Mbappe w Paryżu zdołał spełnić ogromne ambicje klubu.