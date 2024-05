Thomas narzekał na sędziego w meczu z Realem Madryt. Powiedziałem mu, że to ja zapłaciłem arbitrowi, aby szybciej mógł przybyć na zgrupowanie reprezentacji. Zapytał, czy to Bayern sfinansował swoją eliminację z rozgrywek. Odpowiedziałem, że nie i były to moje własne pieniądze. Oczywiście to był żart

~ powiedział Julian Nagelsmann