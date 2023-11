Trener Newcastle grzmi w sprawie Marciniaka. Gorąco po hicie Ligi Mistrzów

- W mojej opinii to nie była dobra decyzja - stwierdził bez ogródek Eddie Howe na pomeczowej konferencji prasowej.

Eddie Howe krytykuje decyzję sędziego Szymona Marciniaka

- Wiele rzeczy musisz wziąć pod uwagę. Pierwsza to szybkość, z jaką działa się akcja. Był tam rykoszet - kiedy obejrzymy wszystko w zwolnionym tempie, sytuacja wydaje się inna niż "na żywo". Piłka najpierw trafiła w pierś, później w rękę, ale nie wydaje mi się, żeby była to nienaturalnie ułożona ręka. On biegnie, jest w ruchu - analizował po meczu Howe.