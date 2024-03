To był wieczór pełen emocji na Estadio Olimpico. FC Barcelona w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pokonała 3:1 (2:1) SSC Napoli i pierwszy raz od czterech lat awansowała do ćwierćfinału rozgrywek. Hiszpanie potrzebowali zaledwie siedemnastu minut, by zadać rywalom dwa szybkie ciosy i wydawało się, że mistrz Włoch nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia. "Azzuri" nie zamierzali się jednak poddawać i jeszcze przed przerwą strzelili kontaktowego gola. Strat nie udało się jednak odrobić, za to "Duma Katalonii" przypieczętowała zwycięstwo dzięki bramce Roberta Lewandowskiego.

