Trener Lecha wściekły do czerwoności. Tak tłumaczy blamaż. "Głupie pytanie"

W pierwszym spotkaniu, na stadionie rywala, Lech nie mógł wymarzyć sobie lepszego scenariusza. "Kolejorz" pokonał duńskie Aarhus 4:1 po świetnym występie. Dlatego też rewanż w Poznaniu miał być tylko formalnością. Miał, ponieważ ostatecznie doszło do historycznej kompromitacji.

U siebie mistrzowie Polski zaprezentowali się najgorzej jak mogli. Po 90 minutach przegrywali 0:3. Doszło do dogrywki, w której nadzieję w serca zespołu z Ekstraklasy wlał Filip Jagiełło, zdobywając bramkę na 1:3. Rywale trafili na 4:1. O awansie do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zadecydowały rzuty karne. W nich lepsi okazali się Duńczycy (4:3).

Trener Lecha odpowiedział na pytania dziennikarzy po blamażu w walce o Ligę Mistrzów

Niecałą godzinę po zakończeniu meczu na konferencji prasowej pojawił sięNiels Frederiksen. Już w trakcie starcia szkoleniowiec często łapał się za głowę, był bardzo zmartwiony, momentami niespokojny i sfrustrowany.

Na początek jeden z dziennikarzy zapytał o... potencjalne ściągnięcie Karola Linettego, który obecnie jest bez klubu i trenuje z Lechem. Trener mistrzów Polski - łagodnie mówiąc - nie był zadowolony z takiego rozpoczęcia spotkania z mediami.

- To bardzo dziwne pytanie na początek konferencji po meczu, w którym przegrywamy 1:4. Jesteśmy niewiarygodnie rozczarowani tym wynikiem. Tymczasem pytacie mnie o zawodnika, który nie jest w naszym klubie. Przykro mi to powiedzieć, ale to było bardzo głupie pytanie jak na początek tej konferencji - powiedział sfrustrowany Frederiksen.

Pytanie o przyczyny porażki: - Jest ich dużo. Kiedy masz 4:1 po pierwszym meczu na wyjeździe, nie możesz przegrywać 1:4 u siebie w rewanżu. Porównując te dwa mecze - dzisiaj rywale byli niezwykle efektywni, tak jak my byliśmy efektywni w Danii, kiedy wykorzystaliśmy swoje szanse. Dzisiaj to samo można powiedzieć o przeciwniku, który potrafił je wykorzystywać. To była główna różnica. My ich nie wykorzystaliśmy. Wydaje mi się, że liczba klarownych sytuacji po obu stronach była zbliżona. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że dzisiaj nie wspięliśmy na ten poziom, którego od siebie oczekujemy, szczególnie z piłką przy nodze. Wiele razy powtarzałem, że w drugiej rundzie mierzymy się z bardzo silnym przeciwnikiem. Potrafili zepchnąć nas do obrony. Nie zmienia to faktu, że rozczarowanie jest ogromne. Powinniśmy być w stanie obronić zaliczkę z pierwszego meczu.

Co trener powiedział zawodnikom w szatni po takim meczu? - Szczerze? Niezbyt wiele. Po takim spotkanie nie wydaje mi się, żeby to miało duży sens - przekazywać wiele informacji. Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy bardzo rozczarowani, ale mimo to musimy iść dalej. Wspominaliśmy, że zabrakło nam skuteczności, efektywności z pierwszego meczu. Dzisiaj to się odwróciło - tłumaczył.

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL





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