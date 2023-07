Trener Flory zaskakuje. „Nasza sytuacja jest korzystniejsza"

- W walce o Ligę Mistrzów takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Przyjechaliśmy do Częstochowy po taki wynik, który zostawiałby nam szanse na awans w rewanżu - przyznał Konstantin Vassiljev , kapitan Flory, znany w Polsce z występów w Piaście Gliwice i Jagiellonii Białystok. - To 0:1 sprawia, że u siebie jesteśmy w stanie odrobić straty.

Optymizmu nie brakuje także szkoleniowcowi Flory . - Przeciwnicy mają przewagę, bo prowadzą 1:0, ale w porównaniu do pierwszego meczu mieliśmy więcej czasu na przygotowania. To sprawia, że sytuacja jest dla nas korzystniejsza - twierdzi. - Niektórzy zawodnicy jak Aleksandr Shapovalov czy Marco Lukka są w lepszej formie niż tydzień temu.

Kapitan Flory: Na rewanż będziemy lepiej przygotowani

Vassiljev podkreśla, że rewanż w Tallinnie to wielki atut Flory. - U siebie będzie nam łatwiej, dlatego też, że już wiemy jak gra Raków. To dobry zespół, wielu zawodników ma wysoką jakość. Na rewanż będziemy jednak lepiej przygotowani - zapewnia kapitan drużyny. - Musimy lepiej grać piłką i radzić sobie z pressingiem rywala. Kiedy to się udawało, mieliśmy okazję. Także ze stałych fragmentów potrafiliśmy im zagrozić. Tylko musimy to robić częściej. Na pewno to dla nas wyzwanie mierzyć się z mistrzem Polski.