Trener Chelsea uderza w Marciniaka! "Świetnie się bawił z Ancelottim"

Szymon Marciniak był arbitrem wtorkowego spotkania Chelsea z Realem Madryt. Polak zebrał dobre recenzje, choć w meczach na takim poziomie nigdy nie brakuje kontrowersji.

Tak było i tym razem, gdy polski sędzia z powodu ręki nie uznał bramki Marcosa Alonso. Nie tylko to miał mu za złe trener "The Blues" Thomas Tuchel.

- Jestem rozczarowany, że nie sprawdzał tej sytuacji osobiście na VAR-ze. Nie powinien pozostawiać takiej decyzji osobie odizolowanej od atmosfery meczowej - żalił się niemiecki szkoleniowiec.

Thomas Tuchel skrytykował sędziego Marciniaka

Tuchel miał też pretensje o pomeczową rozmowę Marciniaka z trenerem Realu Carlo Ancelottim.

- Widziałem, że sędzia świetnie bawił się z Carlo Ancelottim. Gdy chciałem podziękować mu za mecz, zobaczyłem go śmiejącego się z trenerami rywali. Gdy po 120 minutach walki do ostatniej kropli widzisz sędziego śmiejącego się z przeciwnym trenerem... To był bardzo zły moment - komentował Tuchel.

Ostatecznie jego Chelsea wypuściła z rąk dający jej awans wynik 3-0 i po dogrywce zakończyła mecz wynikiem 3-2, a w dwumeczu 4-5. Do kolejnej rundy Ligi Mistrzów awansowali "Królewscy".

