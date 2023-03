Trener Chelsea przeżył moment obaw w czasie meczu! To pozwoliło mu odetchnąć

Ekipa Chelsea pokonała na własnym terenie Borussię Dortmund 2-0 i tym samym uzyskała awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Trener "The Blues" Graham Potter dzięki temu sukcesowi może być nieco spokojniejszy o swoją posadę, choć kwestia przejścia do kolejnej fazy LM zawisła na włosku w momencie, gdy powtarzano rzut karny Kaia Havertza.