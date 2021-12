"Duma Katalonii" znalazła się nad przepaścią. Po pięciu kolejkach zespół zgromadził tylko siedem punktów. Na razie jest drugi, ale jego przewaga nad Benficą wynosi zaledwie dwa "oczka". W tej sytuacji może się okazać, że nawet remis niczego nie da klubowi z Camp Nou. Jeśli bowiem w drugim meczu zespół z Lizbony pokona przed własną publicznością Dynamo Kijów, ziści się czarny scenariusz.



FC Barcelona. Co w przypadku katastrofy w Lidze Mistrzów?

Nic zatem dziwnego, że nowy szkoleniowiec Barcelony musi mierzyć się z najtrudniejszymi pytaniami. Łącznie z tymi, co w przypadku katastrofy, czyli braku awansu z grupy. Taka sytuacja po raz ostatni miała miejsce ponad dwie dekady temu.

Podczas konferencji prasowej padło wiele ważnych słów, jak te, że Xavi robi co w jego mocy, by piłkarze poczuci się na murawie "lżejsi". - Staram się przekazać zawodnikom, że cała presja ciąży na mnie, a nie na nich. Ja jestem tutaj po to, aby im pomóc. W meczu z Bayernem będziemy chcieli przejąć kontrolę i dominować poprzez posiadanie piłki. Wiemy jednak, z jak trudnym rywalem się zmierzymy - powiedział Xavi.



Bayern też ma swoje problemy przed tym spotkaniem (kilku piłkarzy ma kontuzje, inni wracają do pełnej dyspozycji), ale trener Julian Nagelsmann ma chrapkę, aby rozgrywki grupowe zakończyć z kompletem punktów. W tej sytuacji dzisiaj ma delegować do gry najsilniejszy możliwy skład, z Robertem Lewandowskim na szpicy.



Xavi: Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych

I właśnie na najlepszego napastnika 2021 roku, który niedawno odebrał na tę okoliczność statuetkę przyznaną przez "France Football", zabrał głos szkoleniowiec Barcy, a do niedawna jeden z najlepszych środkowych pomocników świata. Padło pytanie, czy Polak to obecnie najlepszy snajper globu.

- Jeśli nie jest najlepszy, to na pewno należy do grona najlepszych. Jego wyniki wiele mówią. Od lat robi różnicę, a w ostatnim czasie wystrzelił w statystykach i nie chodzi tu tylko o gole. Wiele rzeczy robi dobrze: zrywa się obrońcom, gra z pierwszej piłki, jest szybki, szuka przestrzeni, ma dobrą kontrolę nad piłką, potrafi wejść w pole karne i dobrze się porusza... To piłkarz, który na swojej pozycji jest topowy. Formacja defensywy będzie miała sporo pracy, a zamierzamy grać wyższym ustawieniem z tyłu - komplementuje "Lewego" Xavi.

