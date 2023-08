Trener Arisu obiecał to przed meczem z Rakowem. Padły przejmujące słowa

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, w którym Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie ekipę Arisu Limassol . Mistrzowie Cypru mieli niemałe problemy, by finalnie zameldować się na Śląsku. Wszystko z powodu fatalnych warunków atmosferycznych.

Silny wiatr i deszcz pokrzyżował plany sztabu Arisu, sprawiając, że samolot lecący w południe do Katowic został zawrócony. Ostatecznie podróż na spotkanie z Rakowem została opóźniona aż o dziesięć godzin, co w realny sposób odbiło się na jakości przygotowań przedmeczowych. Drużyna Aleksieja Szpilueskiego straciła jednostkę treningową na obiekcie mistrzów Polski.

Trener Arisu zakomunikował to przed meczem z Rakowem. Jego piłkarze będą jak "lwy"

Finalnie konferencja z udziałem opiekuna Arisu Limassol odbyła się o godzinie 22:25 , początkowo skupiając się na problemach cypryjskiego klubu w dotarciu do Częstochowy.

Opiekun ekipy z Limassolu podkreślił, że z racji problemów z aurą, zdecydował, by jego zespół najpierw wybrał się do Rygi. Dodał, że miało to wpływ na kształt przygotowań przed wtorkowym starciem.