Lech Poznań we wtorkowy wieczór rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. W meczu drugiej rundy eliminacji tych elitarnych rozgrywek zespół ze stolicy Wielkopolski zmierzy się z Breidablikiem. Mistrzowie Polski są zdecydowanymi faworytami w starciu z drużyną z Islandii. Aczkolwiek należy pamiętać, że podopieczni Nielsa Frederiksena zanotowali falstart w tegorocznym sezonie. Najpierw przegrali mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa, a w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy ulegli Cracovii 1:4. Te wyniki z pewnością nie napawają optymizmem przed walką na europejskiej arenie.

Celem poznaniaków jest gra w europejskich pucharach jesienią. Świetnie byłoby, gdyby to było Champions League. Do tego jest jednak daleka i kręta droga. Jeśli Lech pokona w dwumeczu mistrza Islandii to w kolejnej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Crvena zvezda Belgrad (Serbia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar). Zdecydowanym faworytem są 11-krotni mistrzowie Serbii, którzy doskonale znają smak Ligi Mistrzów.