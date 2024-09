Tragiczne wieści przed meczem Ligi Mistrzów. Nie żyje kibic, dramat po przylocie

Nie żyje kibic Liverpool FC. Dopiero co wyszedł z samolotu

San Siro we wtorkowy wieczór na pewno wypełni się do ostatniego miejsca. Do Włoch wybrało się też co najmniej kilka tysięcy kibiców z Wysp. Niestety dla jednego z Brytyjczyków była to ostatnia wyprawa w życiu. Media we wtorek poinformowały o tragicznym wypadku, jaki wydarzył się tuż po przylocie wspomnianego fana do Italii. W drodze z lotniska do pokoju miał miejsce tragiczny wypadek. 51-letniego sympatyka "The Reds" potrącił szybko jadący samochód. Niestety siła uderzenia okazała się na tyle duża, że lekarzom pomimo wysiłków nie udało się uratować życia poszkodowanego. Wszystko działo się około 1:00 w nocy.