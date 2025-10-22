Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tragedia tuż przed meczem Ligi Mistrzów. Klub wydał oficjalne oświadczenie

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Wczorajszy wieczór w Lidze Mistrzów dostarczył nam wielu emocji, a także bramek. W sumie padły aż 43 gole we wszystkich spotkaniach. Pojedynek stoczyły również zespoły Manchesteru City i Villarrealu. "The Citizens" wygrali 2:0, po bramkach Erlinga Haalanda i Bernardo Silvy. Piłkarze nie wiedzieli jednak, że grali w obliczu tragedii, do której doszło tuż przed pierwszym gwizdkiem. Dopiero dziś Manchester City wydał komunikat.

Manchester City powiadomił o śmierci kibica
Manchester City powiadomił o śmierci kibicaJOSE JORDAN / AFP/x.com @Manchester CityAFP

Wtorkowe rozdanie w Lidze Mistrzów przyniosło masę ciekawych rozstrzygnięć. Tylko w jednym spotkaniu, między Kairatem Ałmaty a Pafos padł bezbramkowy remis. W pozostałych spotkaniach worek z bramkami został całkowicie rozwiązany.

FC Barcelona, z Wojciechem Szczęsnym w składzie, pokonała Olympiacos 6:1. Z kolei Arsenal wygrał z Atletico Madryt aż 4:0. PSG nie oszczędziło Bayeru Leverkusen, pokonując je 7:2, a PSV odprawiło z kwitkiem Napoli 6:2. W sumie, we wszystkich dziewięciu wczorajszych spotkaniach padły 43 trafienia. To w zaokrągleniu daje średnią pięciu bramek w jednym spotkaniu.

Nie wiedzieli, że grali w obliczu tragedii. Manchester City wydał komunikat, kibic zmarł tuż przed meczem Ligi Mistrzów

Na Estadio de la Ceramica zmierzyli się za to miejscowy Villarreal oraz Manchester City. Podopieczni Pepa Guardioli rozstrzygnęli losy spotkania w pierwszej połowie. Najpierw w 17. minucie gola strzelił Erling Haaland, po asyście Rico Lewisa. W 40. minucie natomiast Savinho zagrał do Bernardo Silvy, który mógł się cieszyć z trafienia na 2:0. W drugiej połowie żadna z ekip nie była już w stanie zmienić rezultatu. Trzy punkty poleciały do Manchesteru.

    Liga Mistrzów
    3 kolejka
    21.10.2025
    21:00
    Zakończony
    Erling Haaland
    17'
    Bernardo Silva
    40'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Villarreal CF
    Manchester City
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Villarreal CF
    0 - 2
    Manchester City
    Posiadanie piłki
    36%
    64%
    Strzały
    11
    10
    Strzały celne
    2
    6
    Strzały niecelne
    7
    3
    Strzały zablokowane
    2
    1
    Ataki
    64
    112

    Piłkarze oraz kibice, albo przynajmniej znaczna ich część, nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, do jakiej tragedii doszło na niedługo przed rozpoczęciem meczu Villarrealu z Manchesterem City. Dopiero dziś angielski klub poinformował o tym zdarzeniu. Oficjalny komunikat wystosowano w mediach społecznościowych.

    We wpisie "The Citizens" na X czytamy, że zmarł kibic City, Guy Bradshaw. Do publicznej wiadomości nie podano przyczyny śmierci. Klub wyraził smutek oraz złożył kondolencje rodzinie oraz znajomym.

    Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Guya Bradshawa, kibica City, który tragicznie zmarł w Hiszpanii przed wczorajszym meczem klubu z Villarreal. Wszyscy w klubie składają kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i innym kibicom w tym trudnym czasie. Raz Niebieski, Zawsze Niebieski
    napisał Manchester City.

    "Manchester Evening News" podaje, że mężczyzna miał 35 lat. Kilka godzin przed początkiem meczu w Lidze Mistrzów zatrzymał się w popularnym kurorcie Benidorm. We wtorek rano miał zostać znaleziony przez swojego przyjaciela martwy, w mieszkaniu, w którym przebywał. Rodzina zmarłego miała zostać poinformowana, że nie było żadnych podejrzanych okoliczności tej tragedii.

    Phil Foden, Erling Haaland i Kevin De Bruyne
    Phil Foden, Erling Haaland i Kevin De BruyneNigel Keene / ProSportsImages / DPPI (Photo by Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
    Erling Haaland
    Erling HaalandGRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
    Płonący znicz ustawiony przed figurką aniołka i bukietem białych kwiatów, kompozycja utrzymana w tonacji czarno-białej odwołująca się do zadumy i pamięci o zmarłych.
    zniczEryk Stawinski/REPORTEREast News

