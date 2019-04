Tottenham wydał komunikat na temat zdrowia napastnika Harry'ego Kane'a i nie są to dobre wiadomości dla fanów "Kogutów". Reprezentant Anglii doznał "znacznego" uszkodzenia więzadła lewej kostki.

Zdjęcie Harry Kane /AFP

Do urazu Kane'a doszło w 55. minucie spotkania z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Napastnik Tottenhamu próbował zablokować Fabiana Delpha, który przypadkowo nadepnął mu na kostkę. Okazało się, że 25-letni napastnik nie może kontynuować gry. Jego miejsce zajął Lucas Moura.



Po spotkaniu trener "Kogutów" Mauricio Pochettino przyznał, że kontuzja wygląda na poważną i że Kane może nie zagrać do końca sezonu. Kibice Tottehamu drżeli o zdrowie swojego najlepszego strzelca. Po dokładnych badaniach klub wydał w tej sprawie komunikat.



"Po dokonaniu oceny w ostatnich dwóch dniach, możemy potwierdzić, że Harry Kane doznał znacznego uszkodzenia więzadła lewej kostki" - czytamy na oficjalnej stronie Tottenhamu.



Klub nie podał, jak długo będzie musiał pauzować Kane. Wygląda jednak na to, że potwierdzą się słowa Pochettino i już w tym sezonie nie zobaczymy reprezentanta Anglii na boisku.



25-letni napastnik strzelił w tym sezonie 24 gole w 38 meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w jakich uczestniczył Tottenham.



"Koguty" wygrały z Manchesterem City 1-0, a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Heung-min Son. Rewanż odbędzie się 17 kwietnia.

Reklama

RK