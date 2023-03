Tottenham musi odrabiać straty. Poznaliśmy składy na rewanżowe starcie z Milanem

W miniony weekend "Koguty" przegrały 0:1 z Wolverhampton, co mocno komplikuje ich sytuację w walce o awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Z kolei Milan, już dawno musiał pogodzić się z tym, że nie uda mu się obronić mistrzowskiego tytułu we Włoszech. Podopieczni Stefano Pioliego zajmują dopiero piąte miejsce w tabeli Serie A, z aż osiemnastopunktową stratą do liderującego Napoli.