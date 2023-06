Tomasz Hajto podpadł Szymonowi Marciniakowi. "Interwencja" arbitra tuż przed finałem

Już dziś poznamy tegorocznego triumfatora Ligi Mistrzów. O "uszaty puchar" powalczą w Stambule prowadzony przez trenera Pepa Guardiolę Manchester City - który w półfinale wyeliminował obrońcę tytułu Real Madryt - oraz Inter chcący bronić honoru włoskiej piłki i liczący na to, że uda mu się sprawić niespodziankę. To bowiem "The Citizens" stawiani są w roli zdecydowanego faworyta.