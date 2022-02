Swoje zamiary Frankowski wyjawił już we wtorek na Twitterze. "Jako Posłowie PE składamy jutro list do Prezydenta Uefa o przeniesienie finału Champions League z Sankt Petersburga" - napisał w odpowiedzi do Szymona Ziółkowskiego.

"Pismo jest gotowe ale potrzebujemy jak największej ilości podpisów posłów różnych frakcji stąd czas na jego złożenie do jutro rano" - dodał były reprezentant Polski, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Finał LM ma odbyć się pod koniec maja w Sankt Petersburgu. Zdaniem Frankowskiego mecz może zostać przeniesiony na londyńskie Wembley.

Tomasz Frankowski chce przeniesienia finału LM

- Mam nadzieję, że UEFA pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek o to, żeby finał Ligi Mistrzów odbył się gdzieś indziej. Już rozpatrywane są pewne opcje, a mecz może się ponoć odbyć na Wembley. Nie wiemy natomiast, jaka będzie finalna decyzja - powiedział Frankowski w rozmowie z "Onetem".

- Rosyjska inwazja na Ukrainę jest momentem, który każe nam się zastanowić, co jest w życiu rzeczywiście istotne. Działania Rosji powinny się spotkać z wyraźnym sprzeciwem nie tylko politycznym, ale i całej społeczności sportowej - stwierdził poseł do Parlamentu Europejskiego.

Frankowski jest 22-krotnym reprezentantem Polski, dla której zdobył 10 bramek. Od 2019 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

Swoją reakcję przedstawił na Twitterze Zbigniew Boniek.

- Już napisałem do prezydenta UEFA w tej sprawie... Oczekuje i jestem pewny ze będzie reakcja... - napisał były prezes PZPN.