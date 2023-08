To wtedy Lewy sięgnął gwiazd. Kareta goli z królewskim Realem

W 2013 r. świat wyglądał nieco inaczej niż teraz, ale układ sił w europejskiej piłce był zbliżony do dzisiejszego. W czwórce półfinalistów Ligi Mistrzów znalazły się same topowe drużyny: hiszpańskie Real Madryt i FC Barcelona oraz niemieckie Bayern Monachium i Borussia Dortmund .

Robert Lewandowski trzeci sezon był zawodnikiem BVB, która wcześniej mierzyła się w grupie z "Królewskimi": wygrała u siebie i zremisowała na wyjeździe, jednak teraz faworytem nie była. Gdy rozpoczęła się sprzedaż biletów na mecz w Dortmundzie, musiała interweniować policja, gdyż w kolejkach dochodziło do bijatyk. Niektórzy koczowali pod kasami dwa dni. Mimo ogromnego zainteresowania spotkaniem zmniejszono widownię z 80 tysięcy do 66 tysięcy miejsc. Tak zaleciła UEFA ze względu na montaż krzesełek na trybunie za bramką, na której zwykle były jedynie miejsca stojące.

Kareta Lewego

3-1 . Polski napastnik potrzebował kolejnych pięciu minut, aby strzelić trzeciego gola. Robert stał w pobliżu miejsca wykonywania karnych, odwrócony plecami do bramki i otoczony przez trzech przeciwników, bez problemu przyjął jednak dośrodkowanie z lewej strony na lewą nogę, po czym obrócił się twarzą do bramki. Sprawnym ruchem prawej nogi odsunął piłkę od Pepe, tak że pozostała poza zasięgiem obrońcy. Wydaje się, że w tej sytuacji oddanie celnego strzału było niemożliwe, ale Lewandowski zachował równowagę i, wykonując zaledwie lekki zamach, posłał piłkę w górny róg bramki. A wszystko w jednym płynnym ruchu.

Borussia Dortmund - Real Madryt 4:1 (1:1 )

"Głodny jestem"

"Nie da się ukryć, że jestem dumny. W półfinale takich rozgrywek cztery gole, z Realem Madryt, po takim meczu... muszę być szczęśliwy. Ale to jeszcze nie koniec"- odgrażał się Robert. Slogan w telewizyjnej reklamie głosił: "Sam meczu nie wygrasz". To niemożliwe zwłaszcza na takim poziomie, dlatego Lewandowski chwalił kolegów. Jasne, że to cała drużyna żółto-czarnych grała perfekcyjnie, a gole Roberta były tylko i aż ukoronowaniem ich starań. "W całym spotkaniu zagraliśmy dobrze, ale w drugiej połowie było bardzo dobrze. Real w pewnym momencie nie wiedział, co ma robić, nie miał sposobu na nas. Oczywiście też bramki, które strzeliliśmy, spowodowały, że grało nam się łatwiej, a Hiszpanie musieli zaryzykować. Ale to my byliśmy skuteczniejsi i zrobiliśmy duży krok ku finałowi" - ocenił Lewy.