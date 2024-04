To pewne na "90 procent". Szymon Marciniak dostanie wielki hit

Szymon Marciniak to zdecydowanie jeden z najlepszych sędziów świata, czego dowodem jest zaufanie od FIFA i UEFA w ostatnich latach. Wystarczy przypomnieć, że w tym sezonie zdążył on już poprowadzić półfinał i finał Klubowych Mistrzostw Świata, trzy mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów, spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Europy oraz finał baraży o Euro 2024 między Gruzją a Grecją. W najbliższych tygodniach jeszcze przed turniejem w Niemczech polskiego arbitra prawdopodobnie czeka kolejny ważny mecz do "odgwizdania".

