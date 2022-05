To ostatni taki sezon dla Realu Madryt. Zmiany na oczach kibiców i piłkarzy

Przebudowa stadionu Realu Madryt to ma już swoją dość długą historię. Koncepcja zmian na Estadio Santiago Bernabeu sięga w 2012 roku. Klub wyłonił wówczas czterech finalistów konkursu na wykonanie projektu przebudowy.

Liga Mistrzów. Real Madryt zmienił pomysł na przebudowę stadionu

Zdjęcie fot. Nuevo Estadio Bernabeu / materiały prasowe / materiały prasowe

W 2014 roku wybrano zwycięski pomysł. Przebudowa miała potrwać 36 miesięcy i sprawić, że stadion pomieści o blisko 10 tysięcy kibiców więcej niż dotychczas. Z powodu problemów formalnych Real Madryt musiał jednak zmienić plany co do przebudowy stadionu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Manchester City - Real Madryt 4-3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

W ostatecznej wersji stadion będzie mógł przyjąć nieco ponad 81 tysięcy fanów - tyle, co teraz. Poza tym, zrezygnowano z budowy pasażu handlowego i hotelu wewnątrz obiektu.

Reklama

Liga Mistrzów. Stadion Realu Madryt z pełnym zadaszeniem

Estadio Santiago Bernabeu będzie miało za to zadaszenie obejmujące całe trybuny. Do tego powstanie również dodatkowy rozsuwany dach, który - w razie potrzeby - przykryje również boisko. Wszystko po to, aby obiekt mógł gościć przez 365 dni w roku nie tylko mecze piłkarskie, ale i wszelkie inne imprezy.

Od zewnętrznej strony stadion pokryty będzie natomiast futurystyczną elewacją z nowoczesną iluminacją świetlną. Dzięki temu będzie można wyświetlać na nim różnego rodzaju obrazy.

Zdjęcie fot. Nuevo Estadio Bernabeu / materiały prasowe / materiały prasowe

Wewnątrz stadionu pojawi się natomiast telebim 360 stopni. Stworzy go 18 ekranów LED, dzięki którym obraz będzie zakrzywiony. Ma to zapewnić lepszy odbiór cyfrowych treści przez widzów.

Zdjęcie fot. Nuevo Estadio Bernabeu / materiały prasowe / materiały prasowe

To, co może jednak martwić kibiców Realu, to coraz poważniejsze opóźnienie inwestycji. Początkowo wszystko miało być gotowe na początku 2022 roku, ale już wiadomo, że to niemożliwe. Ostatnio mówiło się o końcu bieżącego roku, jednak i ta data staje się coraz trudniejsza do dotrzymania. W obliczu wojny w Ukrainie klub mierzy się z przerwanym łańcuchem dostaw i wciąż rosnącymi cenami towarów.

W hiszpańskich mediach pojawiają się informacje, że remont przeciągnie się do 2023 roku, a jego ostateczny koszt wzrośnie o 100 milionów euro.

Liga Mistrzów: Real Madryt - Manchester City. Transmisja TV i online

Mecz Real Madryt - Manchester City rozpocznie się w środę o 21. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, a także na Polsat Box Go. Relacja na żywo w Interii.

Skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

CZYTAJ TAKŻE:

Jakub Żelepień, Interia