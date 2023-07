To może być kolejny rywal Rakowa. Spora niespodzianka w Lidze Mistrzów

Raków Częstochowa zagra w dwie kolejne środy o swoje marzenia - stawką dwumeczu z Karabachem Agdam jest podtrzymanie szans na awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale też zapewnienie sobie występu w fazie grupowej co najmniej Ligi Konferencji. Jeśli to się nie uda, mistrz Polski pozostanie w grze o tę drugą część zadania - będzie musiał wygrać jeszcze jeden dwumecz. Pierwszą szansę dostanie w kwalifikacjach Ligi Europy - z przegranym ze starcia HJK Helsinki - Molde FK. A tu mamy niespodziankę.