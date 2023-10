To kluczowe spotkanie dla Barcelony? Xavi zaskoczył i wspomniał o Lewandowskim

"Duma Katalonii" rozpoczęła tegoroczne zmagania w Lidze Mistrzów od pewnego zwycięstwa nad Royalem Antwerp aż 5-0 . Jednego z goli strzelił " Lewy ", ale lepszy był nowy nabytek Joao Felix , który zanotował dwa trafienia, jedno dodał Gavi , a ostatnie to była samobójcza bramka Jelle’a Bataille’a. Tym samym Barcelona została pierwszym liderem grupy H.

Z kolei Porto na wyjeździe wygrało z Szachtarem Donieck 3-1. W środę 4 października dojdzie więc do starcia, wydaje się, dwóch najsilniejszych drużyn w tej stawce.

Zdaje sobie z tego sprawę Xavi , który jednak nie chce przeceniać wagi tego starcia. "Jeśli je wygramy, to będzie cudownie, jeśli nie, to nie będzie katastrofy" - powiedział na konferencji prasowej przed meczem.

Bardzo ważną rolę w jego ekipie zajmuje Lewandowski . Polski napastnik trafił do niej przez zeszłym sezonem, przechodząc z Bayernu Monachium za 45 milionów euro.

Xavi Hernandez: Dużo rozmawiam z Robertem Lewandowskim

Początek nowych rozgrywek nie był dla niego może idealny, ale robi swoje. W dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. W klasyfikacji snajperów Primera Division zajmuje drugie miejsce, z pięcioma golami, razem z Japończykiem Takefusem Kubo z Realu Sociedad San Sebastian oraz Hiszpanem Alvarem Moratą z Atletico Madryt, tylko za Anglikiem Jude’em Bellinghamem z Realu Madryt.

"Dużo rozmawiam z Robertem. Uważam, że to zawodnik, który oprócz robienia różnicy, jest bardzo zaangażowany, zawsze chce się poprawiać... nie tylko siebie, ale i całą drużynę"

"Po to jesteśmy: aby pomagać drużynie. Musimy lepiej rywalizować. Ostatnio nie szło nam dobrze. Teraz musimy dotrzeć co najmniej do 1/8 finału" - dodał.