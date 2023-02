To kandydat do wygrania Ligi Mistrzów? Wszystko przez mecze grupowe

Faza grupowa istotnie była dla Interu Mediolan wymagająca. Wyszedł on przecież z "grupy śmierci" wraz z Bayernem Monachium, a kosztem FC Barcelona. Simone Inzaghi uważa, że rywalizacja w grupie z takimi potęgami podniosła poziom Interu Mediolan do tego stopnia, że można go uważać za kandydata do wygrania rozgrywek.