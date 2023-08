To już przesądzone. Media ogłaszają: Lewandowski wróci do Niemiec jeszcze w tym roku

W fazie grupowej elitarnych rozgrywek Bundesliga ma czterech przedstawicieli: Bayern Monachium , Borussię Dortmund , RB Lipsk i Union Berlin . Niemieckie media od razu po losowaniu zasadniczej części rozgrywek ruszyły z lawiną komentarzy, analiz i prognoz. Co ciekawe, za każdym razem pada przy tej okazji nazwisko Roberta Lewandowskiego .

Niemcy skupiają uwagę na polskim napastniku, mimo że FC Barcelona z nim w składzie w tym roku nie zmierzy się z żadnym zespołem Bundesligi. Mimo to "Lewy" i tak pojawi się za naszą zachodnią granicą. Zawita do Hamburga, gdzie w roli gospodarza spotkania rozgrywał będzie Szachtar Donieck .

Lewandowski wraca do Niemiec. W Hamburgu zagra z Barceloną o punkty fazy grupowej LM

Oprócz rywala z Ukrainy mistrzowie Hiszpanii w grupie H zmierzą się również w dwumeczu z FC Porto i Royalem Antwerp. Pozostają głównym faworytem do awansu do fazy pucharowej. Co potem? Trener Xavi Hernandez nie ukrywa, że celem jest wygranie bieżącej edycji.