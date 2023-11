Stało się tak po zwycięstwie u siebie z FC Porto 2-1 . To goście objęli prowadzenie w tym spotkaniu, kiedy po pół godzinie gry do siatki trafił Pepe Aquino . "Duma Katalonii" szybko jednak wyrównała. Dwie minuty później po indywidualnej akcji strzelił Joao Cancelo .

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to bardzo ważny krok dla tego projektu , bardzo pozytywna wiadomość dla klubu. To ważne, że zespół rośnie. Pokonaliśmy bardzo groźnego przeciwnika - przyznał po spotkaniu Xavi, trener Barcelony.

- To był dla nas finał i go wygraliśmy. Awansowaliśmy do fazy pucharowej, gdzie jest nasze miejsce. Kiedy nie masz wyników, to twoja pewność siebie nie jest duża - stwierdził Portugalczyk.