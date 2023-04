To faworyt Ligi Mistrzów. Manchester City wreszcie imponuje

Reuters nazywa wynik 3:0 w meczu z Bayernem Monachium "krokiem milowym". Na razie do awansu, ale jest to również krok milowy do zdobycia trofeum i wygrania Ligi Mistrzów. Manchester City od lat jest potęgą finansową w Anglii i całej Europie, a jednak nie zdołał wygrać tych rozgrywek. W 2018, 2019 i 2020 roku eliminowali go w ćwierćfinale kolejno: Liverpool FC, Tottenham Hotspur i Olympique Lyon. W 2022 roku City był w półfinale z Realem Madryt, a w 2021 roku nawet w finale z Chelsea. I nic.